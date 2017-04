Time de Osasco faz 11 gols em partida válida pelo Paulista Sub-17

Time osasquense aplica segunda goleada consecutiva no estadual. Jogando fora de casa, a vitória foi conquistada com gols de Caio Mota (4), Guilherme Vieira (3), Gabriel Sousa (2), Deivison e João Colares (1).

Em um começo empolgante no Campeonato Paulista Sub-17 após golear o União Mogi por 5 a 0 na primeira rodada, o Osasco FC conquistou sua segunda vitória na competição goleando o São José EC por 11 a 0 em partida realizada no Estádio Martins Pereira em São José dos Campos.

Desde o começo da partida pressionando o adversário e controlando a posse de bola, os gols não demoraram a sair. Em três jogadas rápidas antes dos quinze minutos iniciais, Gabriel Sousa em duas oportunidades e João Colares abriram três a zero para o time de Osasco.

Com duas assistências e muitas chances pra marcar, o gol de Guilherme Vieira demorou a sair, mas no final da segunda etapa enfim a bola do atacante promissor entrou na rede adversária. Ganhando confiança após o gol, Guilherme ainda marcou o quinto de pênalti e o sexto em mais uma jogada rápida.

Ganhando por seis a zero, Alexandre Silva começou a rodar a equipe e do banco de reservas saíram os outros gols do time visitante. O artilheiro da equipe Caio Mota entrou no ataque e marcou quatro gols, um deles driblando o goleiro e finalizando. Deivison também entrou no segundo tempo e deixou sua marca, fechando o placar em 11 a 0.

Liderando seu grupo com duas vitórias, dezesseis gols marcados e nenhum sofrido, o Osasco FC recebe o Palmeiras na próxima sexta, 21, pela terceira rodada do Campeonato Paulista Sub-17.