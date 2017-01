Tiroteio no Shopping União de Osasco

Na manhã desta sexta, 27, quatro assaltantes tentaram roubar a loja da Samsumg do Shopping União de Osasco que fica na avenida dos Autonomistas, por volta das 10h. A equipe de segurança acionou a Polícia Militar.

Os assaltantes estavam fortemente armados, houve troca de tiros, na fuga os bandidos em uma Tucson preta bateram o carro em um ônibus na avenida Presidente Altino. E foram capturados pela a polícia, três foram baleados e socorridos ao hospital. Um Veloster conseguiu se evadir do local.

Não há vítima dentro do Shopping. De acordo com a assessoria, as lojas estão funcionando normalmente nesta sexta.