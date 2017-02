Trabalhadores reclamam que estão sem receber salários de empresa que está construindo condomínio em Osasco

Nesta quinta-feira, 9, alguns funcionários que estão participando da obra do Condomínio Edifício Piscine Resort que fica na avenida Franz Voegeli, 924 , em Osasco, entraram em contato com a redação do jornal para reclamar de que a empresa responsável não está pagando os salários, vale transporte e vale-refeição. “Eles estão atrasando repasse do vale transporte, estou cheio de dívidas por causa desses atrasos, minha família está passando fome por causa disso, estou sem receber salários”, disse um dos trabalhadores. Os funcionários disseram que o local não apresenta o mínimo de condições de trabalho. “O refeitório é colado com o banheiro”, desabafou outro funcionário.

O Piscine é de responsabilidade da construtora Toledo Ferrari e a incorporação é realizada pela Gamaro. Os funcionários reclamaram bastante da empresa MD Instalações que faz o trabalho de elétrica e hidráulica do empreendimento.

Procurada pela a reportagem a Incorporadora Gamaro emitiu uma nota com alguns esclarecimentos, a empresa disse que toda a gestão da obra, o que inclui a administração dos contratos de terceiros é responsabilidade da construtora Toledo Ferrari. “Não chegou ao nosso conhecimento nenhuma reclamação no que tange às condições de trabalho dos funcionários. Isso nos causa profunda estranheza na medida em que cumprimos absolutamente todas as exigências estabelecidas pelas normas NR 18 e NR 24, seja nos aspetos de segurança, ambiente de trabalho ou de direitos e deveres dos funcionários. Em relação a MD, devemos lembrar que a Gamaro e a Toledo Ferrari jamais atrasaram uma medição e um pagamento sequer para qualquer um de nossos subcontratados. Esta é uma questão pontual que em nada atrapalha o andamento da obra e, a Incorporadora Gamaro está tomando todas as providências junto à construtora Toledo Ferrari para que essa questão seja solucionada o mais rápido possível e caso necessário, aplicará as sanções previstas em contrato.”

A Construtora Toledo Ferrari também se pronunciou através de nota dizendo que a empresa subcontratou a MD Instalações para a execução das instalações elétrica e hidráulica do Piscine Resort. E que embora tenha recebido os valores correspondentes pelas atividades executadas até o momento, conforme medição, a MD Instalações deixou de efetuar o pagamento dos seus funcionários diretos. “A Toledo Ferrari lamenta o ocorrido e se prontifica a auxiliar a MD Instalações na busca de uma solução benéfica aos funcionários, sem prejuízo ao andamento da obra.”

Em contato com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de Osasco e Região (STICCOR), eles informaram que o problema estará resolvido até o dia 15 de fevereiro de acordo com negociações com as empresas envolvidas.