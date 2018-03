Tradição do Escotismo em Osasco continua

A União dos Escoteiros do Brasil, única organização reconhecida e certificada pela Organização Mundial do Movimento Escoteiro, é a instituição que dirige e acompanha as práticas escoteiras adotadas no país. Atualmente são mais de 100 mil escoteiros no Brasil. São 671 cidades que reúnem 1480 grupos. Eles levam o Escotismo para mais de 75 mil jovens por meio do trabalho voluntário de cerca de 25 mil adultos, o que equivale a um adulto para cada três jovens. Nos últimos 10 anos, o número de grupo de escoteiros cresceu cerca de 35%, alcançando todos os estados brasileiros.

O Grupo Escoteiro Tuidara de Osasco iniciou sua operação em 13 de Outubro de 1990 no Colégio Albert Einstein na Vila Campesina em Osasco e teve sua primeira promessa por membro juvenil realizada aos 23 de Fevereiro de 1991. Esta data, segundo as regras da União dos Escoteiros do Brasil, marcou a sua efetiva fundação.

Atualmente o grupo conta com 70 participantes. Segundo a escotista Samara Quintino, ela aprende bastante com o grupo. “Caráter, amor ao próximo, solidariedade e muitas outras coisas.”

Serviços

Grupo Escoteiro Tuidara

Encontro Aos sábados, às 14h30 no 2º batalhão de Polícia do Exército. Endereço: Rua Raul Lessa, número 52, Jardim Aliança – Osasco,