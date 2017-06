Tradicional “Volta da União” é destaque no calendário esportivo osasquense

hÁ Oito anos, o superintendente e a associação de lojistas do shopping União decidiram promover uma festa do esporte. Em 2017, a Volta da União completou oito anos e se consolida a cada edição como uma das principais provas no calendário esportivo de osasco e da região oeste

No domingo, 11 de junho, o Shopping União de Osasco promoveu a oitava prova de corrida e caminhada, tradicional evento do calendário oficial da prefeitura de Osasco e realizada sempre no segundo domingo de junho

Nesta edição, reunindo como sempre centenas de participantes, a largada aconteceu às 7 horas no estacionamento do Shopping União, que foi devidamente preparado para receber e oferecer comodidade a todos os atletas.

A organização foi impecável antes, durante e após o término da corrida de 9km e caminhada de 4km.

Os cinco primeiros corredores no feminino e também no masculino na prova de 9 km receberam troféus, mimos e prêmios em dinheiro. O atleta que foi o primeiro no masculino como também no feminino ao passar no km 5, receberam um prêmio extra e coincidentemente também foram os primeiros no final da prova.

Todos os participantes da Volta de União receberam medalhas e no final, um grande sorteio premiou dezenas de pessoas com brindes ofertados por lojistas do Shopping União.

Caminhada 4km

Masculino

1 – Jurandir Rosa Lourenço

2 – Lucas Conceição da Silva

3 – Vinicius Viegas Santana

4 – Amauri dos Santos

5 – Leomar Vieira da Silva

Feminino

1 – Isabel Cristina Ferreira da Silva

2 – Vilani de Sousa Lima

3 – Adriana Buch Silva

4 – Maria de Fátima Alves Oliveira

5 – Vanessa Guilherme Liberato

Corrida 9km

Masculino

1 – Wellington Bezerra da Silva (Cipó)

2 – Johnatas de Oliveira Cruz

3 – Cezidio Alves Rodrigues Neto

4 – Eliezer de Jesus Santos

5 – Vagner da Silva Noronha

Feminino

1 – Consolata Cherotich (Quênia)

2 – Fernanda Raimunda Soares

3 – Maria Regina Santos Seguins

4 – Maria Silvania da Silva

5 – Adriele de Jesus Silva

SUPERAÇÃO

João Rosário, conhecido por Dr. Rosarinho, depois dos 50 anos, tomou gosto pelo esporte, participou de maratonas, meia-maratonas, São Silvestre e outras provas de corridas. Neste ano fez a prova em pouco mais de uma hora.