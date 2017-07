Traficantes menores de idade são presos em Barueri

No final da noite de sábado,1, os integrantes das Rondas Ostensivas Municipais (ROMU) da Guarda Civil Municipal de Barueri apreenderam dois adolescentes em flagrante na rua Brooklin, bairro Chácaras marco.

Os guardas receberam uma denúncia anônima de que alguns rapazes estavam praticando tráfico de entorpecente.

“Avistamos um dos menores parado próximo na próximo a uma viela, sendo abordado de imediato e um segundo jovem já estava na viela e tentou empreender fuga, saindo correndo e jogando um objeto no chão”, relataram os agentes de segurança.

W.R.S., 17 anos de idade, foi revistado e encontrado em seu poder um rádio HT e C.V.S.M., 17 anos de idade, também estava com um rádio HT e no o objeto dispensado no chão por ele continham 25 porções de maconha, 28 invólucros com cocaína e 20 pedras de crack.

C.V.S.M., confessou que faz o comércio de drogas naquele ponto há cerca de duas semanas. W.R.S., disse que é usuário de entorpecente e apenas vigiava o local.

Após o registro do caso, o entorpecente e os rádios HT´s foram apreendidos e os menores encaminhados para a Vara da Infância e Juventude.