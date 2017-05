Trágica operação

Está dando o que falar a ação na Cracolândia, já considerada trapalhada, realizada pela prefeitura da capital e governo do Estado. Os efeitos colaterais da megaoperação de domingo, dia 21, continuaram durante toda a semana e ainda não terminaram. Sob o comando do prefeito João Dória e do governador Geraldo Alckmin, um batalhão de policiais militares, Guarda Civil Metropolitana e outros agentes promoveram uma ação enérgica e violenta que acabou dispersando os usuários de drogas para outras regiões da cidade. De acordo com o prefeito, a Cracolândia acabou.

A verdade, entretanto, não é bem assim. O representante do Ministério Público para a área da saúde, Arthur Pinto filho, classificou a ação como “trágica” e “selvageria” . Segundo o promotor, diversos atores (Ministério Público, Conselho de Medicina, Defensoria, ONG’s, etc.) vinham discutindo há dois meses com a prefeitura a formatação do projeto Redenção, mas tudo o que foi feito nada tem a ver com o que foi planejado. “Um equívoco do começo ao fim”, segundo o promotor, que também afirmou que a medida pegou o MP e muitos outros de surpresa. Outras ações consideradas polêmicas incluem a demolição de prédios com ocupantes e o uso da GCM em atividades fora de sua atribuição constitucional.

Na noite de quarta-feira, 24, a agora ex-secretária de direitos humanos e cidadania, Patrícia Bezerra, pediu seu desligamento da equipe de Dória por discordar completamente do chefe. Ela volta à Câmara (é vereadora do PSDB) e se junta à também ex-secretária da assistência social, Soninha Francine (PPS), que também “não agradou” ao chefe e foi demitida pelo Facebook há pouco mais de um mês. Outro problema que o prefeito Dória terá de enfrentar é a responsabilidade pela demolição de edifícios particulares sem autorização. Uma ação considerada autoritária. Demolição de edifícios particulares exige uma série de procedimentos e etapas que precisam ser vencidas. A publicação de decretos de utilidade pública não dá à prefeitura ou qualquer que seja a esfera de governo se apropriar de nenhum imóvel. Ainda que a medida seja revestida de boa intenção. O que é bom para a prefeitura ou mesmo para a coletividade nem sempre o é para o particular, que tem o direito de discordar da iniciativa e questioná- la junto à justiça.

Aos poucos, o novo chefe do executivo paulistano perceberá que uma instituição pública não se dirige como uma particular. Em uma se pode fazer tudo o que a lei permite ou não se manifesta sobre; na outra, apenas e como a lei determina.