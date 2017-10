Trânsito nas rodovias da região ficará mais intenso nesta quarta, 11

A CCR RodoAnel estima que cerca de 1,1 milhão de veículos utilizem o Trecho Oeste do Rodoanel entre a 0h da próxima quarta-feira, 11, e 24h de domingo, 15, período que concentra a movimentação do feriado de Nossa Sra. Aparecida. O movimento nas rodovias também é acompanhado pelo CCI – Centro de Controle de Informações da ARTESP.

Diogo Stiebler, gestor de Tráfego da CCR RodoAnel, destaca que o Trecho Oeste do RodoAnel é uma ótima opção para o usuário, especialmente na volta do feriado. “Nossa expectativa de tráfego intenso é no final da tarde de quarta-feira, entre 14h e 21h. Na volta do feriado, o motorista que volta do interior ou da praia pode utilizar a rodovia como alternativa ao tráfego da Capital”, aponta Diogo.

A CCR RodoAnel divulga as informações do Trecho Oeste do RodoAnel pelo site: www.rodoaneloeste.com.br Em caso de emergências: 0800 773 6699.

Sistema Castello-Raposo

A CCR ViaOeste estima que cerca de 660 mil veículos realizem o deslocamento característico de feriado pelo Sistema Castello-Raposo entre a 0h da próxima quarta-feira, 11, e 24h de domingo, 15, período que concentra a movimentação do feriado de Nossa Sra. Aparecida. O movimento das rodovias também é acompanhado pelo CCI – Centro de Controle de Informações da ARTESP. Caso o usuário precise de auxílio mecânico, pode entrar em contato 24h com a CCR ViaOeste pelo 0800 701 5555.

Diogo Stiebler, gestor de Tráfego da CCR ViaOeste, recomenda que o motorista adiante sua viagem para a manhã da quinta-feira,12. “Já na quarta, observaremos uma movimentação mais intensa após o almoço até à noite. Por isso, se o motorista conseguir programar sua viagem para antes das 8h da quinta, encontrará a rodovia com fluxo de veículos mais baixo”, ressalta o gestor.