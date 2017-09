Trecho Itapevi-Barueri da CPTM terá ônibus do Paese no Dia da Independência; Linha 9 também terá alterações

Nesta quinta-feira (7), serão instaladas vigas no Viaduto Ameríndia, que irá ligar os bairros Engenheiro Cardoso e Vitápolis. As obras fazem parte da remodelação do Corredor Oeste e terão início na madrugada desta quinta, com término previsto na madrugada de sexta (8).

Por conta disso, os trens não estarão operando entre as estações Itapevi e Barueri, mas os passageiros podem ficar tranquilos: para contornar a situação, a CPTM irá colocar à disposição dos usuários ônibus do sistema PAESE (Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência).

A Linha 9-Esmeralda (Grajaú – Osasco) também sofrerá alterações: No Sábado: das 20h até o final da operação comercial, em razão de serviços nos equipamentos de via permanente, a circulação ficará interrompida entre as estações Presidente Altino e Osasco. O usuário que desejar prosseguir viagem deverá utilizar a Linha 8-Diamante. Também haverá intervenções nos equipamentos de via permanente entre Socorro e Jurubatuba. O intervalo médio dos trens será de 20 minutos entre as estações Presidente Altino e Grajaú.

Domingo: das 4h à meia-noite, os trabalhos serão executados no sistema de rede aérea entre as estações Morumbi e Granja Julieta. Das 8h às 20h, serão retomados os serviços nos equipamentos de via permanente e a circulação ficará interrompida entre as estações Presidente Altino e Osasco. O usuário que desejar prosseguir viagem deverá utilizar a Linha 8-Diamante. Durante toda a operação comercial, o intervalo médio dos trens será de 20 minutos entre as estações Presidente Altino e Grajaú.