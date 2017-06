Trecho Oeste do Rodoanel finaliza feriado de Corpus Christi sem mortes pelo terceiro ano consecutivo

No feriado de Corpus Christi, mais de 1,5 milhão de veículos utilizaram o Trecho Oeste do Rodoanel – volume cerca de 4% acima do esperado pela CCR RodoAnel para o período entre a quarta-feira, 14, e o domingo, 18. No total, foram registrados 10 acidentes, com 8 vítimas. Pelo terceiro ano consecutivo, nenhuma morte foi registrada neste feriado. Toda a Operação Especial foi acompanhada pelo Centro de Controle de Informações da Artesp.

As equipes de atendimento da concessionária estiveram com seu contingente reforçado para atender a demanda adicional de veículos. Já as praças de pedágio operaram com capacidade plena de arrecadação.

Sistema Raposo – Castello

No feriado de Corpus Christi, mais de 618 mil veículos utilizaram o Sistema Castello-Raposo – volume cerca de 5% acima do esperado pela CCR ViaOeste para o período entre a quarta-feira, 14, e o domingo, 18. No total, foram registrados 40 acidentes, com 20 vítimas, sendo uma fatal. Toda a Operação Especial foi acompanhada pelo Centro de Controle de Informações da Artesp.

