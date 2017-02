No início da tarde desta terça, 14, um acidente complicou o trânsito na avenida Internacional, perto do Colégio Gênesis Life, no Jardim Santo Antônio em Osasco.

De acordo com relato de testemunhas, um motoqueiro não parou para que três crianças atravessassem a via. Ele atropelou e não prestou socorro aos acidentados.

Pessoas que estavam perto do local deram os primeiros socorros até que o SAMU chegasse para atender as vítimas. As crianças passam bem.