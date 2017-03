Três criminosos assaltavam comércios no Piratininga em Osasco com arma de brinquedo

Nesta quarta-feira, 8, policiais da 2ª Companhia do 42°BPM/M, prenderam três criminosos que praticavam roubo no bairro Piratininga.

As equipes de policiamento da 2ª Companhia, foram acionadas pelo COPOM para atenderem ocorrência de roubo em andamento pela Rua Vicente Rodrigues da Silva, no local, um estabelecimento comercial, os indivíduos, que já haviam se evadido, subtraíram dinheiro e alguns pacotes de cigarros, tudo isso, de posse de uma arma de brinquedo. De imediato os policiais iniciaram diligência nas imediações e prenderam os autores do delito quando tentavam fugir em um veículo.

Os criminosos, um do bairro Perus e dois do Rio de Janeiro, juntamente com os produtos do crime, foram encaminhados ao 10º DP para lavratura do flagrante.