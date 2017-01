Três paraguaios são presos transportando maconha na Rodovia Castelo Branco em Barueri

Três paraguaios foram presos pela Polícia Militar após serem flagrados transportando 67 tijolos de maconha dentro de um ônibus, na manhã de domingo (29), em Barueri.

Uma equipe do 5º Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv) encontrou os entorpecentes dentro de um coletivo com destino à Rodoviária da Barra Funda, na Capital, durante fiscalização no quilômetro 20 da Rodovia Presidente Castelo Branco.

Os 44 quilos de maconha estavam distribuídos em quatro malas no bagageiro do veículo. O trio, de 18, 19 e 20 anos, confessou que havia retirado as drogas no terminal de ônibus de Foz do Iguaçu, no Paraná, e entregaria a uma pessoa desconhecida ao chegar em São Paulo.

Além das drogas, foram aprendidos três celulares e 380.000,00 guaranis (moeda paraguaia) equivalente a 140 reais.

A maconha foi encaminhada para perícia. O caso foi registrado na Delegacia de Barueri como drogas sem autorização ou em desacordo e associação de duas ou mais pessoas.