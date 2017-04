Três soldados do exército se afogam em Barueri

Três soldados do Exército Brasileiro da unidade que fica em Barueri se afogaram em um lago. A ocorrência aconteceu após um treinamento no final da tarde desta segunda, 24. O afogamento aconteceu por volta das 17h20, duas vítimas foram socorridas rapidamente, uma terceira vítima ficou submersa no rio por mais tempo, mas foi capturada.

Carros da Defesa Civil e do Samu estão no local fazendo massagens cardíacas para reanimar as vítimas. Até às 18h15, tanto a polícia como o Corpo de Bombeiros não informavam a situação dos três soldados. As 19h foi confirmada a morte dos três.

A assessoria de imprensa do Comando Militar do Sudeste disse em nota: