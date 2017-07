Tribunal de Contas reunirá prefeitos da Região

Lideranças de 31 cidades foram convidadas para evento que discutirá planejamento, transparência, controle interno e repasses ao Terceiro Setor. Entre as cidades convidadas estão Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi e Jandira

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) realiza em Suzano, na próxima quinta-feira (6/7), o sétimo encontro do Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais.

Prefeitos, vereadores e representantes de 31 cidades da Região Metropolitana foram convidados para o evento, que contará com a presença do presidente do tribunal, Sidney Beraldo. Durante a reunião, o TCE vai orientar os administradores sobre temas nas áreas de planejamento, transparência, controle interno e repasses ao terceiro setor.

Os assuntos foram definidos a partir de levantamentos da Corte sobre os maiores problemas enfrentados pelos gestores.

Na ocasião, também será divulgado o resultado de um estudo comparativo inédito entre esses municípios. O levantamento, feito a partir de fiscalizações-surpresa organizadas pelo tribunal no ano passado e das conclusões do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (2015) do TCESP, inclui informações sobre irregularidades na saúde, gerenciamento de lixo, merenda e transporte escolares.

Iniciado em março, o Ciclo já passou por 6 (seis) cidades. Depois de Suzano, estão agendadas outras quatro reuniões até outubro. Os encontros acontecem em municípios que sediam Unidades Regionais da Corte no interior e na Região Metropolitana de São Paulo.

Municípios convidados:

Arujá, Barueri, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.