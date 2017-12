Tribunal de Justiça inaugura novas instalações do Fórum de Barueri

O Tribunal de Justiça de São Paulo instalou nesta quarta-feira (13), o segundo prédio do Fórum de Barueri, que abrigará a 1ª e 2ª varas criminais, a Vara da Fazenda Pública e a Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da comarca. O presidente do TJSP, desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, participará do evento, que acontece na Rua Campos Sales, 222 – Centro.

A Comarca de Barueri possui 164.143 processos em andamento (dados de outubro/17). Destes, 12.596 são criminais, 105.497 da competência da Vara da Fazenda Pública (sendo 102.734 execuções fiscais) e 6.530 do Juizado Especial. Segundo o IBGE a população da cidade é estimada em 267.534 habitantes.

O novo prédio possui 3,3 mil m² de área construída e também receberá o setor técnico social e o Serviço Anexo das Fazendas. Para a diretora do fórum, Anelise Soares, o novo prédio traz “instalações mais adequadas para o atendimento à população”, incluindo brinquedoteca para as crianças.

Os juízes responsáveis pelas varas do prédio inaugurado são Cyntia Menezes de Paula Straforini (1ª Criminal), Fabio Calheiros do Nascimento (2ª Criminal), Graciella Lorenzo Salzman (Fazenda Pública) e Telma Berkelmans dos Santos (Juizado Especial Cível e Criminal).