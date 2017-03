Tribunal de Justiça publica edital do concurso para escrevente com vagas para Osasco e salário de R$ 4.400

Estarão abertas a partir de 10 de abril as inscrições para o concurso com 590 vagas de escrevente técnico do Tribunal de Justiça de São Paulo, com cargos disponíveis em 18 circunscrições judiciárias na Grande São Paulo e no interior. O edital do concurso foi publicado hoje (31/3) no Diário Oficial/SP.

Os interessados poderão se cadastrar até 17 de maio, pelo site da Fundação Vunesp, responsável pela seleção. O endereço é o www.vunesp.com.br. A taxa é de R$ 68,00.

As oportunidades na Grande São Paulo são para a região administrativa da capital, com 400 vagas para São Paulo e 60 para as circunscrições judiciárias com sedes em Guarulhos, Itapecerica da Serra, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André e São Bernardo do Campo.

No interior, as 130 opções de vagas são para circunscrições com sedes em Campinas, Americana, Amparo, Bragança Paulista, Jundiaí, Limeira, Mogi Mirim, Piracicaba, Pirassununga, Rio Claro e São João da Boa Vista.

O salário oferecido para escrevente é de 4.473,16, mais auxílios para alimentação, saúde e transporte. A escolaridade exigida para participação é o ensino médio completo.