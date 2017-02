Tudo que acontece em uma televisão perto de você

Temos muitos comentaristas de arbitragem (futebol) na televisão brasileira. Gosto do Oscar Roberto Godói (TV Gazeta). Sincero e fala o que pensa. Não tem medo do politicamente correto. E muito menos medo de dar opinião.

E um assunto interessante…

Gosto muito do personagem do José Mayer em “A Lei do Amor”. Esse representa. HAHAHAHAHA

Já os artistas…

Quando o assunto é política… Artista calado é um poeta.

Estou afim de dar consultoria para os autores de novelas. É tão simples melhorar uma trama que não anda muito bem das pernas.

Sei que não te interessa, mas aqui em casa estão assistindo mais o SPTV do que o Jornal Nacional (TV Globo). Tirando eu que assisto praticamente tudo.

E aquele canal que minha mãe adora…

A TV Aparecida vai passar filmes antigos dos Trapalhões. Genial.

Não lembro se já citei, mas o Vladimir Brichta está cada dia melhor em “Rock Story”. Enfim seu talento sendo reconhecido. Trajetória parecida com a do Alexandre Nero.

Ainda falando de “Rock Story”…

Destaque para Alinne Moraes. É mocinha e vilã no mesmo personagem. E fazer isso não é fácil.

E assistindo a reprise de “Escrava Isaura”…

Descobri que o Jackson Antunes trabalhou na Record.

Pulando para o SBT…

Leio que o ótimo Hermano Henning vai sair da emissora. Lamento. Agora, não é porque sai um bom que eu tenho que xingar os outros. Gosto muito do Dudu Camargo (o invejado), e adorei a contratação do Marcão do Povo. Genial ideia do Patrão.

E que o Silvio Santos volte logo com o “Aqui Agora”.

Muita gente elogia o “Amor & Sexo” (TV Globo). Gosto do programa. Só não curto quando tenta ser politicamente correto. Aí fica chato demais.

Aproveitando…

Continuo com saudades do “Globo Repórter”.

Adoro os “intelectuais” de plantão reclamando do Big Brother (TV Globo) e o programa ser o assunto sempre mais comentado nos grandes portais de notícia. É engraçado.

Já na Band…

Sempre tem umas novelas estranhas. Não combina com a emissora. Band sempre foi o canal do esporte. E deveria ser por muito tempo.

Sei que você não tem nada a ver com isso, mas estou triste. Desci do táxi, derrubei meu radinho a pilha e o pobre coitado foi esmagado por um carro. Lamentável.