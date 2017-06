Tudo Vale na Minha Televisão

Sem entrar no mérito…

Um artista dá vexame público, é filmado pela população, e uma galera (chata) politicamente correta coloca a culpa em quem filmou.

Lamentável.

E isso me fez pensar. Pobre do José Mayer que não teve apoio dos seus “colegas” (sem novamente estrar no mérito).

E no próximo domingo termina o “Show dos Famosos”, “Domingão do Faustão”. Minha mãe adora. Já minha pessoa… A ideia do quadro é boa, mas faltou entendimento principalmente entre os jurados (em alguns momentos tinham medo de criticar). Cada um quer alguma coisa. Ninguém se entende.

E com tudo isso, os participantes também se perderam. Imitar ou homenagear? Uma salada nada mista. E em alguns momentos quase rolou barraco.

Aproveitando…

Não teve o “Ding Dong” no último domingo. Faço meu protesto. Vou repetir, o Faustão deveria ser antes e depois do futebol.

Mudando de assunto…

Faz tempo que não falo que eu adoro o “Pânico”, Band. Ainda dou muita risada.

No último programa, o Dudu Camargo ganhou um baita destaque (mesmo abusando da bebida). O garoto merece sucesso. Os invejosos ficam loucos. Ser queridinho do Silvio Santos causa um ciúme danado.

Falando nisso…

A ótima Sônia Abrão (que eu nem sempre concordo) defendeu o Dudu Camargo e foi atacada por imbecis de internet.

Estas últimas semanas estão complicadas. Muitas “polêmicas” bobas em seu grau máximo. Incrível.

Só lembrando algo sobre jornalistas esportivos…

Para os simpáticos senhores, todo treinador é ruim e não presta. Por que não mudam o disco?

Sem falar que analista esportivo adora rotular. Costumam enxergar arrogância em quem eles nem conhecem.

Mudando de assunto…

Sou do tempo que o entrevistado tirava um cigarro do bolso e fumava durante um programa de entrevistas. Muito bom. Pena que tudo anda tão mudado.

Já sobre “Pega Pega”, Globo…

Mais uma boa novela com elenco curto. E o mais legal, com boa parte das cenas acontecendo dentro de um hotel. Lembra muito seriado.

Aproveitando…

Marcelo Serrado, o Malagueta, continua mostrando todo o seu talento. E sabe fazer papéis diferentes. Não está se repetindo na televisão.

Mais uma daquelas…

Continuo achando o tal “Encrenca”, Rede TV, ruim demais. Apenas isso.

Para fechar…