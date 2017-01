UBS do Jardim das Flores pode voltar a funcionar 24 horas

a Unidade do bairro já funcionou 24 horas, mas há alguns anos foi fechada no período noturno, o secretário e o prefeito pretendem voltar com a unidade aberta 24 horas, outra iniciativa é reabrir o pronto socorro do jardim Novo Osasco

Nesta quarta-feira, 11/01, mais duas unidades de Saúde receberam a visita do prefeito Rogério Lins, o Pronto-Socorro Jardim Santo Antônio e a UPA do Jardim Conceição. Acompanhado do secretário de Saúde, José Carlos Vido, Lins afirmou que a rede municipal de Saúde de Osasco é prioridade e que “já nos próximos dias as mudanças serão notadas pela população”.

“Essas visitas técnicas servem para que eu acompanhe de perto o dia a dia e os atendimentos nas unidades. O PS do Jardim Santo Antônio é a terceira unidade que eu visito e já temos um diagnóstico da rede municipal de Saúde. Posso afirmar que muitas medidas emergenciais serão adotadas, como a contratação imediata de 140 médicos”, disse.

Para José Carlos Vido, com planejamento e políticas públicas adequadas, entre 90 a 120 dias haverá muito o que comemorar. “A situação está caótica. Faltam enfermeiros e médicos nas unidades e os recursos foram mal utilizados. Mas aos poucos a gente vai colocar as coisas em ordem. Herdamos a saúde com muitos problemas, mas vamos trabalhar com criatividade e buscar mais eficiência. Osasco tem uma rede fantástica e vamos fazer funcionar”, afirmou.

Depois do PS Jardim Santo Antônio, foi a vez da UPA do Jardim Conceição ser visitada e avaliada pelo prefeito. “Esta é uma unidade moderna e possui uma infraestrutura muito boa, mas faltam profissionais. Com o fechamento do PS do Novo Osasco, esta UPA acabou atendendo muitos bairros da região e para um bom atendimento precisa de mais médicos, enfermeiros e técnicos”.

“Vamos trabalhar para reabrir o PS do Novo Osasco e voltar o atendimento 24h na unidade Maria Gatti Giglio, no Jardim das Flores, porque além de oferecer uma Saúde de qualidade, nós queremos que as pessoas tenham atendimento próximo de casa”, disse o prefeito.