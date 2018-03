UBS do Novo Osasco será polo de atendimento de gestação de alto risco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou a reforma da Unidade de Saúde (UBS) do Jardim Novo Osasco. As obras serão iniciadas na próxima semana e devem durar cerca de 120 dias, segundo o secretário de Serviços e Obras, Cláudio Monteiro.

De acordo com moradores, a unidade, construída em 1990, nunca passou por melhorias. Agora, o prédio terá toda a rede elétrica, hidráulica, parte do piso, torneiras e louças sanitárias trocadas. Também será feita uma nova pintura nas paredes interna e externa. “Estas intervenções são apenas parte do trabalho que pretendemos fazer na cidade direcionado as melhorias no atendimento da nossa população. Agora faremos essas reformas, mas num segundo momento quero trazer para o bairro uma unidade de Pronto Atendimento 24 horas”, disse o prefeito.

A UBS Novo Osasco funciona das 7h às 20h e realiza cerca de 4 mil agendamentos por mês. Além dela, a Prefeitura também promove reformas no PS da Vila Ayrosa, no Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS) Centro e na próxima semana iniciará as obras de revitalização da UBS Ayrosa. “Assumimos o governo com muitos problemas na área da Saúde, como falta de médicos e na parte de infraestrutura das unidades. Os funcionários da Saúde são guerreiros, pois, apesar das adversidades, seguiram atendendo a população com empenho. Mas até o fim deste ano teremos uma outra realidade na Saúde de Osasco, pois já assinamos a contratação de mais clínicos-gerais, pediatras e ginecologistas. Teremos um especialista em cada turno de atendimento”, adiantou o secretário de Saúde, José Carlos Vido.

Segundo Vido, em breve a UBS Novo Osasco será uma das que se tornarão polo para atendimento de gestação de alto risco. “Levaremos esse atendimento para quatro unidades, para atendermos melhor e acompanharmos mais de perto o trabalho de pré-natal de nossas gestantes”.