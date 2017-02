Um Carnaval Televisivo

Em breve teremos Ribeirão do Tempo na Record. Mais uma reprise de uma boa novela. E mais uma trama com alguns atores repetidos. Um dos atores que mais aparece é o Heitor Martinez. Está em todas.

O que eu estou achando da Sophia Abrão no Vídeo Show da TV Globo?

A moça tem muitos seguidores, e isso ajuda na audiência. Ela ainda está um pouco travada, mas aos poucos vai melhorar. Tem um futuro brilhante.

E na semana que passou, muitos comentaristas esportivos humilharam um árbitro de futebol porque o sujeito errou. Jornalista não erra nunca. Sem falar que profissionais da imprensa que trabalham com futebol adoram acusar sem provas. Além de chutar muita informação. Se colar, colou.

Já naqueles programas que é para descobrir a figura diferente, acho engraçado quando a resposta está no quadro “D4”. E o das palavras embaralhadas, “Carambola” é uma das palavras preferidas.

Minha linda mãe adora o Mulheres (TV Gazeta). E eu também gosto, a Cátia Fonseca é ótima. Só não curto quando ela tenta ensinar o especialista que vai ao programa ensinar algo. Sem falar que a turma do programa come o tempo todo.

Pode parecer loucura, ou não. Mas gosto mais da transmissão de carnaval de São Paulo do que do Rio de Janeiro. E odeio o chato que fica comparando os carnavais.

Sei lá o motivo, mas lembrei do Datena apresentando o “Brasil Urgente” de cueca. Deveria neste carnaval trabalhar de bermuda, regata, chinelo e óculos de sol.

Acho que já citei, mas sempre vale. Amo novelas, e adoro muitas. Minhas três preferidas são Tieta, A Próxima Vítima e Avenida Brasil. Esta última, por sinal, virou modinha na época.

E fevereiro era aniversário do Domingos Montagner. O tempo passa, parece que sua morte foi ontem. Tão raro um bom ator humilde. Ele parecia ter este perfil.

Outra coisa que eu não gosto?

Sujeito que pega piada de internet e finge ter sido ele quem inventou. Prefiro criar, espalhar a piada, eu não vejo graça.

Se esta coluna não está boa, é culpa da minha mãe que está cozinhando bucho. Que cheiro horrível!

E eu estava lembrando outra coisa. Do tempo que eu pegava o trem vindo de Santo André e encontrava o eterno parceiro do Patrão, o Lombardi. Como ele não tinha o rosto conhecido, eu avisava e mostrava para todas senhoras que eu via pela frente. Coisa de louco!

Na reprise de “Amor e Intrigas”, o genial Castrinho interpreta um engraçado mordomo. O humorista poderia fazer mais novelas. O cara é muito bom.

A Globo já anda dando espaço em suas novelas para humoristas.

Para fechar…

Já escolhi minha fantasia neste carnaval. Vou usar fantasia de telespectador do programa da Xuxa. Normalmente eu não gosto de assistir.