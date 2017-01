Um dos advogados mais velho de Osasco será homenageado

O advogado Albertino Souza Oliva, advogado dos mais antigos de Osasco completará 90 anos, no próximo dia 23. Ele será homenageado por amigos, familiares e pela OAB na Casa do Advogado, às 19h.

Albertino é emancipador da cidade. chegou em Osasco em 1945 para trabalhar na Cobrasma. Foi fundador da Associação Atlética Cobrasma e da Cooperativa de Trabalhadores.

Ele criou os primeiros grupos de vôlei, atletismo, boxe e tênis de Osasco. Albertino promoveu o primeiro desfile do 7 de setembro na cidade.

Foi o fundador da 56ª subseção da OAB e da Associação dos Advogados de Osasco , além disso foi advogado de vários sindicatos. Na gestão de Guaçu Piteri, Albertino foi secretário jurídico.

O advogado exerce a função há 55 anos, onde criou a família que hoje tem quatro filhos, 17 netos e quatro bisnetos.

Albertino se destacou na defesa da classe dos advogados e por ter sido um cidadão ético, honesto e de caráter inatacável.