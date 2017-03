Um novo mundo televisivo

Minha mãe sempre comentando sobre televisão. Tenho para quem puxar. A nobre senhora comentou sobre dois cantores que também fazem novelas. Mamãe não gosta do Nego do Borel atuando e gosta do trabalho do Lucas Lucco fazendo novela. E ela falou… Eu obedeço.

Preciso dizer que estou gostando muito de “Novo Mundo”, novela das 18 horas da Globo. Novela de época, mas com agilidade. Isso é bem interessante. E raro.

Uma atriz que está ganhando grande destaque em “Novo Mundo” é Letícia Colin. Linda e ótima. Estava demorando para ter um papel de tamanha expressão. A moça também está no ar em Vidas em Jogo (TV Record).

Outro destaque nos primeiros capítulos é Ingrid Guimarães. Surpreendendo.

E antes que alguém discuta história, “Novo Mundo” é uma novela. Apenas isso.

Na Globo…

Futebol depois da novela ou antes da novela? Antes seria sempre mais legal.

Esta semana completou cinco anos da morte do grande Chico Anysio. Leio nas redes sociais que todo mundo amava o humorista. Engraçado, quando o Chico era vivo, eu não ouvia tantos elogios. Muito pelo contrário. Uma falsidade tremenda.

Todo debate esportivo na televisão que foge do padrão, é interessante.

Mais uma coisinha que eu não sei se já falei, mas…

Galvão Bueno e Zezé di Camargo são dois gênios que já não têm mais aquela voz de antigamente.

Uma coisa legal?

Falar com famosos pelos vídeos ao vivo de redes sociais. Isso é bom demais.

Falando em famosos…

Agora tem artista solidário patrocinado. Estranho, não!?

Cada dia mais feliz com a evolução do Reinaldo Gianecchini como ator. Começou devagar e melhorou muito com o tempo. E para quem não leu, recomendo o livro que o jornalista Guilherme Fiuza escreveu sobre o ator. Sensacional.

Enquanto Adriana Esteves sempre faz papel com cara de Adriana Esteves, o Otávio Augusto sempre faz o mesmo personagem. Parece que não muda nunca.

Por que jornalista adora criar “briga” entre famosos?

Gosto do espaço que o Ratinho dá para a Lucimara Parisi. Profissional que saiu do rádio e fez uma história bem legal na televisão.

Não é o melhor momento, mas nas grandes tragédias que conhecemos os grandes jornalistas. Principalmente quando é ao vivo.

Um sonho?