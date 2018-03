Uma televisão completa

E Cátia Fonseca estreou na Band. O “Melhor da Tarde”, na última quinta, foi uma espécie de “Vídeo Show” da emissora. Mostrou todos os bastidores da empresa. Gostei. Eu adorava ir buscar prêmios na Band FM e me perder pelos corredores do grupo de comunicação.

Com o tempo, o programa vai se estabilizar e encontrar o seu caminho. Vai ser uma boa briga com o antigo programa da Cátia, o “Mulheres”, Gazeta. Vamos aguardar!

Teve um ou outro que reclamou que no primeiro dia teve momentos “ao vivo” e momentos gravados. Não vejo problema algum. Televisão é isso mesmo, show, emoção e até “truques”.

Só sinto um pouco de falta de quando a Band era o canal do esporte.

Mudando de assunto…

Fico pensando no famoso que reclama do exército na rua. Estaria atrapalhando algum tipo de compra que esta pessoa costuma fazer?

Como sempre falo, o povo gosta de artista atuando, apenas atuando.

Sobre “Big Brother”…

Já disse e repito, é mais um programa como qualquer outro. Nada demais. É o famoso assiste quem quer. Acho engraçado ver pessoas discutindo “Big Brother” como se fosse algo super sério. Nada mais é do que uma atração de entretenimento.

Outro dia mesmo, um sujeito que é todo errado, faz os maiores absurdos, ele estava reclamando do programa. Hipocrisia pura.

E não custa lembrar, parabéns ao Tiago Leifert. O apresentador dá opinião e sempre sem medo do politicamente correto.

Mudando de assunto…

Esta semana completou 22 anos da morte do grupo “Mamonas Assassinas”. Este também seria muito patrulhado pelo politicamente correto e pelos puritanos de última hora.

Outro assunto…

A ótima atriz Ana Beatriz Nogueira está no ar em “Bicho do Mato” (Record), “Celebridade” (Globo), reprises, e vai entrar na nova “Malhação”. Interessante.

Outro ator que está em várias reprises da Record e agora surgiu em “Tempo de Amar” é o Luiz Guilherme. O cara é bom em tudo. Qualquer personagem.

A Globo já está anunciando sua próxima trama das 18 horas, “Orgulho e Paixão”. Mais uma novela de época. Gosto muito.

Falando de rádio…

Já disse que eu amo o Eli Correa? Hoje, o locutor está na rádio Capital AM. É o Silvio Santos do rádio. O homem sorriso. E o melhor de tudo, faz aniversário dia nove de abril. Junto com minha pessoa.

Para fechar…