União Munhoz Junior já uniu Osasco e Barueri

Por Jesse Brito

No dia 5 de maio de 1970, foi fundado um dos times mais tradicionais da cidade de Osasco, o Esporte Clube União Munhoz Junior.

O time foi fundado pelo seu João, um tradicional morador do bairro na década de setenta.

O clube tem tantas histórias que precisaria mais ou menos umas cinco páginas para contar os feitos deste grande time. Momentos felizes, tristes, de vitórias e derrotas. Nos 47 anos de existência, a diretoria e a torcida se orgulham em nunca ter fechado o time do bairro do Munhoz Junior.

Na década de 70, eles jogavam no campo de baixo do terrão. O time jogava aos finais de semana com sete quadros: dois dente de leite, dois juvenil, dois esporte e um veterano, ou seja, nos festivais a maioria dos jogos tinha uma equipe do União participando.

Nos anos 80, o time começou a centralizar os seus jogos no saudoso campo da Tela localizado na avenida Diretriz. O local era o único campo liberado do bairro.Em 2005, o terreno foi desapropriado pela prefeitura de Osasco para a construção de um conjunto habitacional.

No campo da Tela, o União começou a fazer o tradicional festival do dia das Mães, nesta época o time era comandado pelo conhecidíssimo senhor Antônio. Ele ficou a frente da equipe como técnico e presidente por mais de 30 anos. Por mais de três gerações, os atletas que jogaram no time, se orgulham em ter dados os primeiros passos nos campos de futebol de Osasco no time do União e com o comando do respeitado Senhor Antônio.

O técnico tinha respeito no esporte e no meio político, pois as festas do Dia das Mães organizado pelo União era motivo de união das cidades de Osasco e Barueri. Os prefeitos da época visitavam a festa ao mesmo tempo para homenagear o time e o senhor Antônio.

Em 2001, Antônio teve que se afastar da beira do campo por problemas de saúde, mas sempre que possível, ele é lembrado e visitado pela diretoria do time. A atual diretoria e as que passaram pelo clube tem como ponto primordial preservar a história de quem passou pelo o time. No caso do senhor Antônio não é diferente e ele nunca será esquecido pela a várzea de Osasco.

No ano de 1998, o time conquistou seu único título na segunda divisão do campeonato de Osasco. A final foi disputada no grandioso estádio do Rochdale. O time do Munhoz Junior venceu o tradicional e conceituado time do Unidos da Vila Yara.

Atualmente, o União faz algumas ações sociais no bairro como: a tradicional festa do Dia das Mães, festa do dia das Crianças e a carreata de Natal, onde o time sai pelas ruas do bairro com o Papai Noel distribuindo doces e balas para as crianças.

Esta semana,o time comemora o seu quadragésimo sétimo aniversário e convida todos os moradores da cidade para prestigiar o aniversário e a festa do dia das Mães. O evento será realizado no campo de baixo do terrão no bairro Munhoz Junior.