Unidades de Pronto Atendimento tem nova gestão e pediatria 24 horas

Para a transição da gestão das UPAs da Menk e do Conceição, passando do serviço público para uma Organização Social, o objetivo maior foi aliviar o atendimento no hospital municipal, principalmente na pediatria.

Agora nestas duas UPAs com atendimento 24 horas, além de clínicos gerais, haverá sempre dois pediatras, dentistas e ortopedistas.

Na solenidade de transição da UPA Vila Menk, presença entre outras, do prefeito Rogério Lins, secretário de Saúde José Carlos Vido, diretores da OS, Ewandro Ruck, Ricardo Emiliano Rodrigues Sanches e Rubens Pereira dos Santos, vereadores Batista Comunidade, De Paula e Toniolo

Segundo o secretário Vido, “a transição é muito importante, transforma para melhor o atendimento nesta unidade de saúde. O prefeito Rogério Lins teve coragem e determinação em tomar tal atitude em prol do povo de Osasco. Com a gestão de uma organização social haverá agilidade, eficiência no atendimento ao cidadão, até então dificultado até pelas licitações no poder público. Em uma semana transformamos as duas unidades. É brincadeira assistir todos os dias, ataques injustificados ao prefeito. Quanto mais batem mais ele coloca novos serviços em prol da comunidade. Em um ano não se conserta tantos equívocos mas nos próximos três anos, veremos e teremos uma nova cidade em todas as áreas”, encerrou o secretário de Saúde.

Para o consultor clínico do Instituto Social Saúde Resgate à Vida, médico Ewandro Ruck, saúde não se faz em um ano. “Nesta UPA Vila Menk, as obras de restauração do prédio continuam, faltando apenas alguns detalhes. Preenchemos a unidade com equipamentos e pessoas para um bom atendimento. Agora para casos de urgência e emergência, esta UPA será uma extensão do hospital Antonio Giglio. Nela o atendimento será rápido, proporcionando ganho em termos de saúde e para desafogar o hospital. Foi uma decisão sábia do prefeito exigindo que nas duas UPAs onde haja atendimento pediátrico 24 horas”, encerrou Ewandro.

Em nome dos vereadores, Batista Comunidade, vereador do bairro e um dos que mais lutaram, pedindo providências no atendimento da UPA Vila Menk, falou de sua alegria com a transição no atendimento, agradecendo em especial, o prefeito Rogério Lins e o secretário Vido.

Rogério Lins cumprimentou os presentes e agilizou a solenidade, afirmando menos ato político e mais ações para a saúde. “Hoje é um dia importante, mais um de nossos compromissos, de nossa cartilha, estão sendo cumpridos. Estamos ampliando os serviços, visando um melhor atendimento a nosso povo. Pelo povo estamos lutando pela construção de uma saúde melhor. Agradeço ao Vido e a todos vocês. Neste local teremos uma brinquedoteca para nossas crianças. A UPA da Menk vai desafogar a UPA central e proporcionar maior comodidade aos moradores da região. Depois de uma OS assumir a gestão destas duas UPAs e pensando numa saúde melhor à nossa gente, o objetivo será fazer o mesmo com os prontos-socorros do Santo Antonio, Osmar Mesquita e Pestana.