Unidos da televisão

Comprovado. Transmissão de trio elétrico é uma das coisas mais chatas da história da televisão brasileira.

Pior do que isso é transmissão de carnaval com discurso politicamente correto.

E algumas emissoras de televisão perderam uma enorme chance de passar bons filmes nestes dias de folia.

Aproveitando, “Temperatura Máxima” é a sessão de filmes que a Globo menos faz cortes. Filmes longos demais. E quando é chato, fica insuportável.

Não sei se já citei, mas… Os dois filmes nacionais que eu mais gosto são “Central do Brasil” e “Era Uma Vez”.

Uma reclamação. O canal 33.1 (Top TV) está sem som faz mais de mês. E não adianta reclamar.

Quem se importa com jornalista bobo que fica o dia inteiro na internet defendendo um partido político e atacando outro? Algo bem inútil.

Já estava esquecendo de algo. Adorei o carnaval na Rede TV. Genial. Foi redondinho. Bom demais.

Sempre bom lembrar, dou opinião. Não costumo e não gosto de discutir opinião.

E eu continuo com saudades do Gilberto Barros na TV. Está mais sumido do que o Victor, dupla Victor e Léo, no “The Voice Kids”. Sempre bom lembrar, problema pessoal dos outros, eu não me meto.

Continuo cansado de ver tanta propaganda da TV Digital.

Já ansioso para assistir “Novo Mundo”, nova novela das 18 horas da Globo. Parece cinema. Quase certeza que não vou me decepcionar.

E quando o jornalista não tem informação e coloca qualquer coisa na rede social para mostrar que está com tudo!? Jesus!

Já o “Ding Dong” do Faustão sempre trazendo de volta grandes talentos. Fim de semana passado foi bom demais ver Maria Alcina no palco.

Falando em Faustão…

Lembrei do Mano Júnior. Sujeito que certa vez apareceu na plateia do programa querendo ser cantor. Teve até certo sucesso. Só não lembrava que ele já morreu.

Pouca gente recorda do sujeito.

E por causa do carnaval, o “Big Brother” passou antes do “Fantástico”. Tinha que ser sempre assim, “Domingão do Faustão”, “Big Brother”, “Fantástico” e sempre um bom filme no “Domingo Maior”.

Para fechar…

Silvio Santos mostrou um Sushi Erótico naquelas pegadinhas com velhinhos. O politicamente correto ainda não reclamou.