Unifesp Osasco oferece 400 vagas através do Sisu 2017

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) oferece 2.609 vagas destinadas aos cursos dos seis campi da instituição que aderiram ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) – 2017.1. Dessas vagas, 1.299 são ofertadas para ampla concorrência e 1.310 para Reserva de Vagas, de acordo com a Lei nº 12.711/2012.

Em Osasco serão 400 vagas.

Os candidatos deverão realizar a inscrição a partir da próxima terça-feira, 24, exclusivamente pela internet, por meio do site: http://sisu.mec.gov.br/. O prazo vai até as 23h59 do próximo dia 27 de janeiro Não há cobrança da taxa de inscrição.

É importante lembrar que só poderá se inscrever no processo seletivo do Sisu o candidato que participou da edição de 2016 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os resultados da primeira chamada do Sisu 2017.1 serão divulgados no dia 30/01/2017, através do site: www.unifesp.br/reitoria/vestibular. Os aprovados no processo seletivo deverão realizar a matrícula nos dias 03/02, 06/02 e 07/02 de 2017.

As chamadas posteriores serão divulgadas pela Unifesp, por meio de edital próprio, a ser publicado no site: http://www.unifesp.br/reitoria/vestibular/.

Campus Osasco (400 vagas):

Cursos: Administração (80 vagas sendo: 40 vagas – integral e 40 vagas – noturno), Ciências Atuariais (80 vagas sendo: 40 vagas – integral e 40 vagas – noturno), Ciências Contábeis (80 vagas sendo: 40 vagas – integral e 40 vagas – noturno), Ciências Econômicas (80 vagas sendo: 40 vagas – integral e 40 vagas – noturno) e Relações Internacionais (80 vagas sendo: 40 vagas – integral e 40 vagas – noturno);