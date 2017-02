Unifieo demite professores grevistas por justa causa

Na última quinta, 2, a reitoria do Unifieo convocou os professores grevistas para para se apresentarem na instituição. Os professores pediram para que qualquer tipo de diálogo fosse intermediado pelo o Sindicato. Atualmente são seis meses de salários e 13º salário atrasados.

De acordo com alguns professores, a greve não é por melhorias nos salários ou plano de carreira, mas por pagamento dos atrasados.

De acordo com alguns grevistas, existe um movimento na Unifieo para que os professores sejam demitidos por justa causa.

Na manhã desta segunda, feira, 6, alguns funcionários receberam um telegrama da Reitoria do Unifieo. O telegrama com assinatura da instituição informa que eles achavam abusiva a greve dos professores e que vai causar prejuízos irreparáveis ao Unifieo. Ainda no telegrama, a instituição informa que vai demitir os grevistas por justa causa com fundamento no artigo 482 da CLT. O ato causou revolta em todos os professores e funcionários do local.

Uma professora que está sem receber há seis meses desabafou para a reportagem do Correio Paulista. “O que o Unifieo está fazendo com os professores é trabalho escravo, falta respeito, falta tudo, estou indignada com essa situação.”

Veja o que diz o artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):

