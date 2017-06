Universidade oferece cursos gratuitos de Pedagogia, Matemática e Engenharia de Computação e de Produção em Itapevi

A Universidade Virtual do estado de São Paulo (Univesp) firmou parceria com a UAB-Itapevi (Universidade Aberta do Brasil) e, a partir do próximo semestre, a cidade será um polo de ensino à distância para os cursos gratuitos de Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Matemática, Engenharia de Computação e Engenharia de Produção.

O polo Itapevi ofertará 50 vagas para cada curso, que seguirá o padrão de qualidade das universidades públicas paulistas. Os cursos são totalmente gratuitos, e os alunos contarão com a assistência permanente de tutores, com orientação da Univesp.

As inscrições para o vestibular podem ser feitas até o dia 10 de julho. As provas serão realizadas de forma presencial, no dia 23 de julho e o resultado será divulgado no dia 08 de agosto.

A UAB-Itapevi funciona na sede da Secretaria de Educação e Cultura (R. Irineu Chaluppe, 65, Centro). Quem não tem acesso à internet pode acompanhar as aulas, diretamente no polo que funciona de segunda à sexta-feira, das 14 às 22h e aos sábados, das 9 às 12h.

Custo

O custo da inscrição é de R$ 48,00, com isenção de 50% até 26 de junho para quem se autodeclarar preto, pardo ou índio (PPIs) e para aqueles que cursaram o último ano do ensino médio em escola pública. Mais informações, acesse: https://univesp.br/vestibular

UAB

A UABrasil é um sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos de nível superior para camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação universitária, por meio do uso da metodologia da educação a distância (EAD).

Em Itapevi, desde 2007, o polo oferece cursos de nível superior e pós-graduação vinculados as mais renomadas universidades públicas do Brasil, como: UFSCAR (Universidade Federal de São Carlos), UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto), UNESP (Universidade Estadual do Estado de São Paulo), UTFPR, Unifesp (Universidade Federal do Estado de São Paulo), UFABC (Universidade Federal do ABC), além dos cursos técnicos.

Cerca de 1,5 mil alunos já se formaram no polo itapeviense nos cursos de Gestão Pública, Pedagogia, Sistema de Informação, Matemática, Educação Musical e Ensino em Ciências.