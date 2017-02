Universitária transexual é achada morta nua em Itapevi, ela pode ter sido vítima de transfobia

A polícia Civil investiga se a transexual Ágatha Mont, encontrada morta na madrugada de sábado (4), em Itapevi, foi vítima de transfobia. O corpo da universitária de 26 anos foi enterrado na manhã desta segunda-feira (7) no cemitério da mesma cidade onde ela morava com a família.

O caso foi registrado na Delegacia de Itapevi inicialmente como “homicídio simples de autoria desconhecida”. Mas a investigação ainda aguarda o resultado do laudo necroscópico do Instituto Médico-Legal (IML) de Osasco para se determinar a causa da morte e confirmar se ela realmente foi assassinada.

A suspeita é que Ágatha possa ter sido asfixiada. Uma pessoa acionou a Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapevi, que achou a estudante nua, com um vestido em volta do pescoço, na Rua Serra dos Gradaus, Jardim Rosimery. Não foram encontradas marcas de tiros nem de facadas.

Em entrevista ao G1 , o delegado-titular Marcos Antonio Manfrin afirmou que há indícios de que Ágatha foi assassinada porque o cadáver estava com ferimentos no rosto e nos braços. Ele completou que investiga se ela foi vítima de crime de ódio, como transfobia, pelo fato dela ser transexual.

“Em princípio, o caso está sendo tratado como homicídio. O fato de estar nua, sem documentos e as marcas no corpo, sangramento no queixo e braços, mostram que ela pode ter sido agredida”, disse Manfrin. “Uma das linhas de investigação é se ela foi vítima de transfobia. Vamos levantar se ela recebia ameaças, saber com quem se relacionava.”