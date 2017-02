Varejo da região deve perder R$ 347,7 milhões em 2017 devido aos feriados nacionais, aponta FecomercioSP

O comércio varejista na região de Osasco deve perder R$ 347,7 milhões em 2017, por conta dos feriados nacionais e pontes, segundo estimativas da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Esse montante é 0,4% menor do que o dado projetado em 2016, embora neste ano haverá uma ponte a mais que no ano anterior e um destes feriados cairá em dia de semana. O feriado de 1º de maio, em 2016, foi celebrado no domingo e agora será na segunda-feira.

O setor de supermercados deve perder cerca de R$150,1 milhões, devido aos feriados e pontes de 2017, montante 2% menor do que o estimado em 2016. As atividades de lojas de móveis e decoração, que deixará de faturar aproximadamente R$ 8,7 milhões, e de outras atividades, com perdas de R$ 142 milhões, também apresentam quedas na comparação com 2016 de 28,6% e 2,2%, respectivamente.

Os segmentos de farmácias e perfumarias (R$ 22,3 milhões e crescimento de 27,7% em relação ao ano passado) e lojas de vestuário, tecidos e calçados (R$ 24,6 milhões e 16,9% maior que 2016) completam a lista de estabelecimentos prejudicados pelos feriados e pontes deste ano

Nos cálculos, a FecomercioSP desconsiderou os feriados estaduais e municipais que também prejudicam, em média, a atividade comercial. Na análise da Entidade, após dois anos de forte recessão econômica – com retrações de 3,8% em 2015 e 3,5% esperada para 2016 – o número excessivo de feriados e pontes deveria ser revisto, a fim de contribuir no aumento da produtividade da economia.

Para os estabelecimentos que desejam abrir as portas nos feriados na tentativa de suavizar essas perdas, a Federação alerta para os custos adicionais (100% para trabalhos em feriados adicionados de cerca de 37% de encargos) para a empresa, o que pode inviabilizar essa opção. Para a FecomercioSP, em nome da modernização das relações trabalhistas, seria oportuno que essa questão fosse debatida, pois o excesso de proteção por meio dessa elevação de custos acaba prejudicando tanto as empresas, que acabam optando por não abrir no feriado como os empregados, que reduzem seus rendimentos ao deixarem de obter as comissões sobre as vendas.