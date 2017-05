Varejo da região encolheu e teve o pior desempenho do Estado

Em fevereiro, o comércio varejista na região de Osasco fechou 768 postos de trabalho, resultado de 4.630 admissões contra 5.398 desligamentos. Em 12 meses, foram eliminados 3.642 empregos com carteira assinada. Assim, o varejo encerrou fevereiro com 133.955 trabalhadores formais, recuo de 2,6% em relação ao mesmo mês de 2016 e que representa o pior desempenho do Estado de São Paulo.

As informações são da Pesquisa de Emprego no Comércio Varejista do Estado de São Paulo (PESP), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), elaborada com base nos dados do Ministério do Trabalho, por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e o impacto do seu resultado no estoque estabelecido de trabalhadores no Estado de São Paulo, obtido com base na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Das nove atividades analisadas, apenas os segmentos de farmácias e perfumarias (2,3%) e supermercados (1,8%) apresentaram alta no estoque de empregos formais em fevereiro no comparativo com o mesmo mês de 2016. Em contrapartida, os maiores recuos foram registrados nos setores de outras atividades (-9,1%), de lojas de móveis e decoração (-8,1%) e de eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos (-5,5%).