Veja onde e quando assistir o Drama da Paixão na região

Osasco

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria da Cultura, convida à população para prestigiar o espetáculo “Auto da Paixão – Via Sacra Dolorosa”, que será apresentado durante a semana santa. As sessões acontecerão nos dias 12, 13 e 14, sempre às 20h, na Escola de Artes César Antônio Salvi, localizada na Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, nº 360, no Centro da cidade. A entrada é gratuita. A encenação é conduzida pelo diretor geral, Genivaldo de José, que também estará em cena, e mais 17 atores que contarão a história da crucificação e ressurreição de Cristo. No elenco estão Ana Paula Justino, Charles Holanda, Dairzey Abnara, Elson Leite, Gabriela Marra, Giancarlo Mastronardi, Guilherme Dadamo, João Marcelo, Jurah Di Anin, Luis Vitor, Marcios Peres, Murillo Marques, Nalva Meirelles, Rafaela Xavier, Renato Reis, Terezinha Trindade e Vinícius Alexandre.

O evento é realizado pelo Grupo de Cultura Popular Lira dos Autos, com o apoio da Prefeitura de Osasco. Mais informações entre em contato com a Secretaria de Cultura por meio do telefone (11) 3699-1490.

Serviço

Encenação “Auto da Paixão – Via Sacra Dolorosa”

Datas: 12, 13 e 14

Horário: 20h

Local: Escola de Artes Cesar Antônio Salvi

Endereço: Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, nº 360, no Centro de Osasco.

Entrada gratuita

Barueri

O Teatro Municipal de Barueri apresenta nos dias 14, 15 e 16 de abril o espetáculo Paixão de Cristo. A montagem do Grupo Paixão de Cristo da Paróquia Santa Cruz é encenada na Semana Santa há mais de 25 anos. Serão quatro apresentações, sendo duas no domingo de Páscoa, dia 16/4.

Serviço

Paixão de Cristo

Teatro Municipal de Barueri

sexta-feira, 14/4, às 20 horas

sábado, 15/4, às 16 horas

domingo, 16/4, às 17 horas e às 20 horas

Ingressos gratuitos devem ser retirados no TMB, a partir de terça-feira, 4/4

Rua Ministro Rafael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos

Informações pelo telefone 4198-0972

Carapicuíba

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realiza nos dias 13 e 14 de abril, às 19h30, a 17ª encenação da Paixão de Cristo, no Teatro de Arena do Parque da Aldeia. A representação conta com elenco de 218 atores. São cerca de 350 pessoas envolvidas direta e indiretamente no total.

O espetáculo “Drama da Paixão de Cristo” conta com a parceria da Secretaria de Turismo do Governo do Estado, que atuará no apoio estrutural do evento como palco, fechamento e grades de proteção.

“Carapicuíba é uma cidade que tem uma tradição religiosa muito grande. A Paixão de Cristo faz parte do nosso calendário e é muito importante a manutenção deste espetáculo para a população. A parceria com o Governo do Estado proporciona uma economia significativa de custos para a prefeitura”, afirma o prefeito.

Fazem parte do elenco os atores Wesley Tavares (Jesus), Chimene Araujo (Maria), Daniely Tavares (Maria Madalena), Igor Marim (José), Eder Chaves de Oliveira (Diabo), Emerson Ferreira (Judas), Diego Rosa (João Batista), Carrasco (Jorge Luiz).

A encenação tem renovada a trama todos os anos, mantendo a história original, com novo cenário e performances. A capacidade de público é de até 10 mil pessoas e a classificação é livre.

17ª Encenação da Paixão de Cristo de Carapicuíba

Quando: 13 e 14

Horário: 19h30

Local: Teatro de Arena – Parque da Aldeia

Classificação: livre

Entrada: gratuita

Itapevi

A Paixão de Cristo acontece nas próximas sexta-feira (14) e sábado (15) no Ginásio de Esportes (Avenida Rubens Caramez, 1000 A), a partir das 18h30.

SERVIÇO

O quê: espetáculo da Paixão de Cristo de Itapevi

Quando: sexta-feira (14) e sábado (15), às 18h30

Onde: Avenida Rubens Caramez, 1000 A

Imprensa: retirar ingressos na Secretaria de Comunicação e Resultados (Paço Municipal – Rua Joaquim Nunes, 65) até a próxima quinta-feira (13), às 18h.

Santana de Parnaíba

Considerado um dos maiores espetáculos ao ar livre do Brasil, o Drama da Paixão, que é produzido pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, acontece todos os anos durante a semana Santa. Com direção de Edimilson Andrade, a história deste ano contará com algumas novidades: a principal delas refere-se à primeira parte do espetáculo, onde o público vai acompanhar a inédita encenação da Sabedoria de Salomão, uma das principais passagens bíblicas que relata a história do Rei Salomão que se notabilizou pela sua grande sabedoria, prosperidade e riquezas abundantes, bem como um longo reinado sem guerras. Na segunda parte, é contada a história sobre a vida de Jesus. A principal mudança é que neste ano o espetáculo utilizando uma licença poética aborda uma passagem pela infância e adolescência de Cristo. Quem for assistir ao espetáculo, irá se impressionar com as performances circenses na cena da Tentação no Deserto, onde os atores pretendem levar ao público uma cena totalmente renovada e, de certa forma interativa. A dramatização também contará com novos cenários, que serão produzidos com uma técnica inédita de realismo que, adicionada aos já tradicionais cenários dos palácios de Pilatos e Herodes, o Templo de Jerusalém, a casa de Maria, a Vila de Jerusalém, trarão ao público a sensação de estar vivendo na época de Jesus.

O espetáculo terá mais de duas horas de duração e contará com um elenco de 100 atores e aproximadamente 400 figurantes, além da participação de cerca de 100 homens do exército, que se apresentarão em um cenário com mais de 15 mil m².

Este ano as apresentações acontecerão nos dias 13, 14 e 15 de abril, às 20h30, na barragem Edgard Souza, que fica às margens do Rio Tietê, no Km 40 da Estrada dos Romeiros, com acesso pelo portão 02.

Dias: 13, 14 e 15 de abril

Horário: 20h30

Local: Barragem Edgard Souza, que fica às margens do Rio Tietê, no Km 40 da Estrada dos Romeiros, com acesso pelo portão 02. A entrada é gratuita, e quem desejar pode colaborar com o para o Fundo Social de Solidariedade doando um quilo de alimento não perecível.