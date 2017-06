Vem aí o Estatuto do Pedestre

Uma cidade “caminhável” é uma cidade mais feliz. É o que apontam estudos e pesquisas, como a da cientista Adriana Zuniga-Tetran, do Centro de Estudos de Políticas Públicas da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. O estudo procurou entender o impacto do desenho urbano na saúde das pessoas. Uma cidade caminhável é aquela que possui infraestrutura urbana que favorece e estimula a circulação a pé de seus habitantes. Caminhar contribui para aumentar as interações sociais e, consequentemente, o sentimento de pertencimento ao lugar, além do fortalecimento dos vínculos entre vizinhos. Essas interações potencializam o senso de comunidade, aumentam a sensação de segurança e os níveis de felicidade. As cidades consideradas mais caminháveis hoje estão na Europa. No Brasil ainda há um abismo que separa o desenvolvimento urbano que orienta a produção de nossas cidades mais representativas, e aquele que poderia apontar para uma nova realidade, onde o pedestre estivesse no centro das políticas públicas de mobilidade urbana. Mas nem tudo está perdido. No último dia 7 de junho foi aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo o Estatuto do Pedestre, que aguarda a sanção do prefeito Dória. Dentre outras diretrizes, o Estatuto do Pedestre estimula uma cidade caminhável, com a valorização do modal a pé e a qualificação dos trajetos mais significativos. Para isso, define obrigações do poder público e sociedade para a produção de espaços mais sinalizados, iluminados e, consequente, mais seguros. Trinta por cento da população nas cidades brasileiras realizam seus deslocamentos a pé. Apenas esse dado já demonstra a importância do tema. O Estatuto do Pedestre paulistano certamente se tornará um instrumento referencial para as demais cidades brasileiras e, esperamos, contribuirá para a mudança de mentalidade na formulação das políticas públicas de mobilidade urbana no país.