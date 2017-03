Vencer o São Bento pode salvar o Osasco da degola no Paulista

Só restam quatro jogos para o Osasco Audax tentar escapar do rebaixamento, já que a classificação às quartas de final é praticamente impossível. Neste sábado, o time enfrenta o São Bento no estádio do Rochdale e precisa vencer

No último sábado, diante de um bom público, o Osasco Audax acabou sendo derrotado em casa pelo Red Bull Brasil, de Campinas. O Toro Loko, que até então estava na zona de descenso, aprontou no Rochdale e com uma vitória de 2 a 1 deixou a zona de perigo, foi a oito pontos ganhos, superando o time de Osasco que permanece com sete e momentaneamente fora da zona de descenso, porque o Santo André, que também tem sete pontos ganhos possui apenas uma vitória enquanto que o Osasco Audax tem duas.

Há muito tempo o sinal de alerta foi dado mas com o passar dos jogos, a situação fica cada vez pior e por essa razão, vencer o São Bento, neste sábado, às 18h30, no Estádio do Rochdale é muito importante e até decisivo para o Audax.

Após a partida deste sábado, 18, o Audax tem mais três compromissos nesta fase de classificação. Na próxima terça-feira, 21, às 19 horas, enfrenta o Novorizontino em Novo Horizonte, no sábado,25, às 16 horas, tem uma pedreira, quando encara o Palmeiras no Allianz Parque e no encerramento de sua participação no Paulistão 2017, recebe na quarta-feira, 29, às 21h45, o Santo André no Estádio do Rochdale.