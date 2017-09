Ventos Televisivos

O Zezé di Camargo deu uma opinião sobre ditadura e está sendo humilhado por donos da verdade. Os “machões” de internet.

Opinião eu respeito. De qualquer um e qualquer opinião. E eu sigo aquele lema, dou opinião, não discuto opinião.

O Zezé di Camargo entra naquela lista dos mais invejados do Brasil. Está junto com Tiago Leifert, Paula Fernandes, Dudu Camargo, Luciano Huck, entre outros.

Não vou discutir ditadura por aqui (este espaço não é bem para isso), mas meus pais, os meus, apenas os meus pais, nunca reclamaram de ter sofrido na ditadura. Entenda como quiser.

Mas falando do que realmente interessa… Novela.

Minha mãe nem pisca com “Novo Mundo” e com “Pega Pega”, Globo. Ótimas novelas. Minhas preferidas atualmente.

E também estou tentando gostar e me acostumar com “Bicho do Mato”. Nova reprise da Record.

Mudando de assunto…

Como disse lá em cima, não discuto opinião, mas muito me incomoda jornalista esportivo que muda de opinião a cada cinco minutos.

E o PopStar, Globo, acabou. E todo programa que tem jurado dá confusão. Os “bonzinhos” de internet querem participante só dando nota 10. E eu admiro quem é critico e que até mesmo dá nota baixa. Eu já aviso, não daria 10 nunca.

Já o Datena…

O apresentador continua perguntando, ele mesmo respondendo e ele mesmo questionando a própria resposta.

Depois de assistir duas novelas inteiras na internet, “Tieta” e “O Cravo e a Rosa”, estou escolhendo a próxima. Aceito sugestões.

Falando mais da minha mãe…

Ela gosta de assistir o “É de Casa” todo sábado na Globo. Mas sempre reclama de algo, tudo é ensinado rápido demais. Não tem como aprender.

Agora, um programa que minha mãe anda gostando muito é o “Cozinha Amiga”, da TV Gazeta de São Paulo. Esse sim ela aprende. Gosta de todas receitas. E o almoço aqui em casa é uma delícia.

Outro dia, o grande e bom Gilberto Barros apareceu em “Pega Pega”, Globo. O Leão poderia aparecer mais vezes na emissora carioca. Já pensou Gilberto Barros sendo repórter do Faustão? Ou entrevistando artistas no “Vídeo Show”?

E muita gente reclamou, mas eu gostei de ver repórteres falando quase dentro do furacão nos Estados Unidos. Jornalismo puro. Bom demais. São os bons ventos da comunicação.

Mais uma daquelas coisas que não tem nada a ver, mas…

Além de “polêmica”, também não gosto da palavra “ativista”.

Para fechar…