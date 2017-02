Projeto do vereador Alex que beneficia taxistas é aprovado

Caso seja aprovado o projeto de lei 10/2016, os táxis do município poderão trafegar com ou sem passageiros, nos corredores viários de Osasco atualmente exclusivos para ônibus

llOsasco é um município com graves problemas de mobilidade urbana, possui uma população de cerca de 800 mil habitantes distribuídos numa pequena área territorial de apenas 69 km² e uma frota com mais de 350 mil veículos, além das dezenas de milhares de veículos de outros municípios que diariamente circulam em suas vias.

O referido projeto de lei foi vetado pelo então prefeito Jorge Lapas e devolvido à Câmara Municipal, por entender que a Portaria 001/2014 já autorizava a circulação dos Táxis com Passageiro nos corredores de ônibus. Porém o projeto do vereador Alex é mais amplo, pois propõe a circulação de táxis “com” ou “sem” passageiros.

Como amparo ao pretendido no projeto de lei do vereador osasquense, a Lei Federal 13154/15 em seu artigo 184, prevê a possibilidade de taxis utilizaram de corredores de ônibus.

Sendo assim, visando economia com combustível, desgaste do veículo e perda de tempo até chegar ao solicitante da corrida, o vereador Alex da Academia acredita que o veto deverá ser derrubado com a aprovação da Câmara Municipal.

Nesta quinta, 23, o veto do ex-prefeito Lapas foi derrubado pelos vereadores na sessão ordinária, com isso o projeto será transformado em lei beneficiando os taxistas.