Vereador é flagrado com carro oficial na praia

Fonte: Bandnews FM

Pode sofrer uma censura, ser afastado do cargo ou até ter o mandato cassado o vereador de Santana de Parnaíba que foi flagrado usando o veículo oficial em uma viagem à praia.

Em pleno recesso, Rogério Vagner Resende, do PC do B – conhecido como Doutor Rogério – foi visto com o carro alugado pela Câmara Municipal em Ilhabela, no litoral paulista.

De acordo com imagens obtidas pela BandNews FM, o veículo esteve estacionado na Pousada Chalé Porto dos Frades, onde o vereador ficou hospedado no início do mês, como mostram fotos postadas em redes sociais.

O Correio Paulista tentou entrar em contato com o vereador na Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, mas o telefone do gabinete só chamou.