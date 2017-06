Vereador osasquense destina verba para modernização de velório do Jardim Santo Antônio

O vereador osasquense Daniel Matias (PRP) destinou verba parlamentar à reforma do Velório Municipal do Jardim Santo Antônio. A Verba de emenda de R$ 165 mil será destinada à secretaria de Obras e será aplicada integralmente na revitalização do local.

Desde o início do mandato uma das preocupações do Vereador Daniel Matias é em relação às condições dos cemitérios e velórios municipais. O trabalho de fiscalização aliado a manifestação dos munícipes em relação aos problemas estruturais no Cemitério do Santo Antônio despertou no Vereador a necessidade de investimento nesta reforma. “O momento em que nos despedimos de um ente querido deve ser especial e respeitoso em todos os sentidos, e o local onde o velório e sepultamento ocorrem é de extrema importância para esta ocasião. Enxergamos a necessidade desta revitalização para atender da melhor maneira todas as famílias neste momento delicado.”

O local sofre com uma infraestrutura defasada por se tratar de uma construção antiga e sem reformas há muito tempo. No plano da reforma estão as trocas dos pisos e janelas, ampliação das salas de velório, adequação da ventilação nos espaços internos, revitalização do refeitório e vestiário dos funcionários, adaptação da área interna do velório, pintura entre outras melhorias.