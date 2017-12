Vereadores de Carapicuíba protocolam Ação Judicial requerendo cancelamento das sessões

Seis vereadores da cidade de Carapicuíba ingressaram com uma Ação Popular na Vara da Fazenda Pública de Carapicuíba solicitando a anulação e suspensão das sessões da cidade. As votações, em questão, aconteceram no dia 8 de dezembro de um total de 17 Vereadores, apenas 9 compareceram. No entanto, o artigo 170 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Carapicuíba, prevê o quorum mínimo de 2/3 dos Vereadores – nesse caso 12 Vereadores – para votação das matérias que foram votadas e aprovadas por apenas 9 Vereadores. Ou seja, não havia quórum regimental.

Foram votados os seguintes projetos:

1. Projeto de Lei 2.335/2017 – “Dispõe sobre a qualificação das entidades como

organizações sociais, e dá outras providências”

2. Projeto de Lei 2.337/2017 – “Institui o Plano Municipal de Turismo de

Carapicuíba”

3. Projeto de Lei 2.334/2017 – “Altera a Lei nº 3.263, de 10 de abril de 2014, que

dispõe sobre a crianção do Programa Emergencial de Auxílio Desemprego”

4. Projeto de Lei 2.341/2017 – “Altera a Lei nº 3.260, de 1 de março de 2014, que

dispõe sobre a alteração do quadro de cargos de provimento efetivo, cria e

transforma cargos no âmbito da Administração Municipal e dá outras

providências”

5. Projeto de Lei 2.342/2017 – “Dispõe sobre alterações da Lei nº 2.107 de 05 de

julho de 1999, e dá outras providências”.

6. Projeto de Lei 2.318/2017 – “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de

Carapicuíba para o Exercício de 2018”

A ação popular pede que a sessão do dia 8 de dezembro seja cancelada para negar/impedir vigência e/ou eficácia dos atos administrativos na referida Sessão, fixando-se multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento da determinação judicial; Suspensão da sessão ordinária desta terça, 12, bem como dos atos decorrentes dela, a multa diária também é de R$ 20 mil. A ação pede suspensão das próximas sessões ordinárias e extraordinárias, até que aconteça a apreciação sobre o pedido de nulidade da sessão do dia 8.

Nesta quarta, 13, o Ministério Público deve dar o parecer sobre a ação popular. O escritório responsável pela Ação Popular é o mesmo que barrou a Festa do Peão de Osasco no mês de novembro.

Os vereadores que pedem a suspensão das sessões são:

Neia Costa (PSB)

Professora Cida Carlos (PT)

Adão (PSD)

Beserra (PV)

Joel Madeireira (Pros)

Dr. Vong (PV)