Vereadores de Carapicuíba querem aumento para todos os servidores da cidade

Foi aprovado na noite dessa terça-feira (21), durante a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Carapicuíba, o Projeto de Lei n° 2.235/2017, de autoria do Executivo, que estabelece reajuste salarial para servidores que recebiam menos de um salário mínimo por mês. O documento, no entanto, gerou muitos manifestos de descontentamento por parte dos vereadores, que defendem um aumento salarial a todos os servidores da Prefeitura.

“Sabemos que este é o início ainda de um novo Governo e que estamos passando por uma crise econômica. Mas pedimos uma atenção a todos os servidores. Afinal, muitos funcionários públicos municipais são de Carapicuíba e, perdendo o poder de compra, a economia deixa de crescer e a cidade, de arrecadar impostos”, argumentou a vereadora Cida Carlos (PT).

Para Joel Madeireira (PROS), a Prefeitura está de parabéns por reajustar o salário de parte dos servidores, não permitindo que estes recebam abaixo do salário mínimo nacional. Porém, na opinião do parlamentar, poderia ter feito um pouco mais pela classe.“Marcos Neves (PV) poderia sim ter aumentado um pouco o salário de todos os servidores, porque isso beneficiaria o trabalhador que não aguenta mais ficar tanto tempo assistindo ao crescimento da inflação e sem receber um reajuste”, avaliou.

Muito aplaudido pelos munícipes que compareceram à Sessão Ordinária, o vereador Cristovam (PR) também se colocou à disposição dos funcionários públicos municipais para lutar por seus interesses.

“Nossos funcionários estão pedindo socorro e é nosso dever zelar pelos direitos deles. Afinal, nós – vereadores, prefeitos e secretários – vamos passar, mas eles permanecem. São eles que verdadeiramente constroem a história desta cidade. Contem com esta Casa de Leis para levantar esta bandeira”.

P.L. 2.235/2017

Aprovado na Câmara, o Projeto de Lei n° 2.235/2017 foi elaborado pela Prefeitura com o intuito de impedir que parte dos servidores receba menos de um salário mínimo mensal, desde que o salário mínimo em todo o território nacional foi alterado para R$ 937 por meio do Decreto Federal n° 8.948 de 29 de dezembro de 2016.

Com isso, o Poder Executivo Municipal se viu obrigado a aumentar as referências salariais 1, 2, 3, 4 e 5 do Anexo I da Lei n° 3.273/2014, evitando que parte dos servidores recebesse menos do que o novo piso estipulado em Brasília.