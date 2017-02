Vereadores de Osasco do período de 2007 a 2008 terão que devolver até R$ 500 mil aos cofres públicos

Uma ação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que já transitou e foi julgada, condenou 22 vereadores de Osasco da XI Legislatura, referente o período de 2007 e 2008, a restituir ao erário municipal valores recebidos a título de verba de gabinete e corrigidos por ocasião do pagamento, ou seja, uma paulada com o peso de algumas centenas de milhares de reais para cada vereador.

O valor máximo a ser restituído por um vereador é de R$ 503.977,38. Cada edil terá um valor proporcional ao tempo que ficou na câmara de Osasco, no período acima.

Os vereadores serão notificados em breve pelo TCE-SP. Cabe recurso à sentença.

Lista dos vereadores:

Aluísio Pinheiro

André Sacco

Aguimarães

Toniolo

Cláudio Piteri

Dr. Gaspar

Didi

Dionizia Luvizotto

Fábio Yamato

Fumio Miazaki

Gilmar Romano

Jair Assaf

José Amando Mota

José Barbosa Coelho

Luiz Clóvis Medeiros (Cuca)

Profº Candall

Mário Luiz Guide

Nelsinho

Osvaldo Verginio

Rubinho

Bognar

Sonia Rainho