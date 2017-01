Viações Osasco e Urubupungá terão até sexta-feira,3, para se pronunciar sobre aumento da tarifa de ônibus

Na última sexta, 27, o Município de Osasco respondeu ao pedido de liminar feito pelo PSOL na Ação Popular n.º 1000120-82.2017.8.26.0405, que tramita perante a 1ª Vara da Fazenda Pública de Osasco. O juiz José Tadeu Picolo Zanoni, responsável por julgar o caso, havia concedido prazo para que os réus (município, Viação Osasco e Viação Urubupungá) se manifestassem sobre o pedido de suspensão do reajuste da tarifa do transporte coletivo municipal.

Apesar da urgência, o magistrado considerou necessária a abertura de prazo para manifestação dos réus antes de decidir sobre a liminar. Segundo ele, entre os documentos apresentados na Ação não existiriam informações sobre os motivos ensejadores do reajuste.

Em nota, o PSOL Osasco esclarece que solicitou ao Município cópias do processo administrativo que ensejou o reajuste antes de ingressar com o pedido na justiça, mas que não foi atendido. “Não é de hoje que o município descumpre a lei de acesso à informação e a própria lei orgânica municipal, negando ou dificultando o acesso dos cidadãos aos documentos públicos sob guarda da prefeitura.”, enfatiza Matheus Borges, advogado do partido.

Na resposta apresentada pelo município foram apresentadas cópias dos atuais contratos de concessão do serviço de transporte, bem como do processo administrativo por meio do qual se deu o recente aumento tarifário. Contudo, o Procurador Municipal Felipe Lascane Neto não soube informar acerca da atual composição do valor dos contratos de concessão no que diz respeito à inclusão das receitas oriundas da exploração de atividades complementares exercidas pelas empresas, tais como de marketing nos ônibus, cartões BEM, pontos embarque e terminais.

O artigo 11 da Lei de Concessões (Lei nº 8.987/1995) prevê que o Município pode estabelecer, no edital de licitação, outras fontes de receitas, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas. Nos termos da Lei, esses valores deveriam compor o valor das concessões, de modo a permitir a cobrança de tarifas menores dos usuários. “Atualmente não se sabe qual é o montante recebido pelas empresas pela exploração de atividades complementares. O município não se preocupou em incluir esses valores no cálculo das tarifas, permitindo, assim, que os usuários paguem passagens mais caras”, enfatiza o advogado do PSOL.

Além do pedido de liminar para a suspensão do reajuste da tarifa de ônibus, o PSOL também elaborou pedido para que seja anulado o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei n.º 4.693/15, que estabeleceu o prazo de duração de 20 (vinte) anos para as atuais concessões do serviço de transporte coletivo municipal. Segundo os autores, a Lei em questão afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao permitir que apenas duas empresas explorem o serviço de ônibus por um período de vinte anos.

Com a resposta encaminhada pelo Município na Ação, fica pendente a manifestação das empresas Viação Osasco e Viação Urubupungá, que terão até a próxima sexta-feira,3 de fevereiro para apresentarem suas considerações. Após essa data, o juiz José Tadeu Picolo Zanoni decidirá sobre a procedência ou improcedência do pedido liminar.

Os autores do pedido demonstram confiança na suspensão do reajuste, pela precariedade da defesa preliminar apresentada pelo Município e também porque, recentemente, outros reajustes realizados em município vizinhos foram barrados na justiça, a exemplo do que ocorreu em Guarulhos, na Grande São Paulo.”