Vídeo sobre doação de sangue da vereadora Néia Costa causa polêmica

A vereadora de Carapicuíba Néia Costa (PSB) chamou quem doa sangue de “trouxinha” na última quarta, 23. Após fazer várias críticas à administração da cidade e principalmente à secretária de Promoção Social, Mirian Vanessa Pires. Num certo momento de sua fala. “Os trouxinhas ‘vai lá’ doar, eles não são ricos? não conseguem o sangue?”. A vereadora emenda. “Não é só a filha da vice prefeita que precisa de sangue, quantas pessoas na cidade precisam?”

A doação em questão referida pela vereadora é sobre a filha da vice-prefeita Gilmara que está precisando de doação pois está com leucemia e a secretária Miriam Vanessa estava pedindo ajuda na doação ao munícipes.

O comentário causou uma grande repercussão na cidade de Carapicuíba. Em sua defesa, em um testemunho através do facebook, no sábado, 26, Neia Costa disse que foi infeliz com suas palavras e foi um grande mal entendido. “Eu admito que não fui muito boa nas minhas falas, eu não devia ter me expressado daquela forma. Se eu soubesse do que estava acontecendo não atacaria. Eu não sou assim, sou muito caridosa, assim que terminei o meu vídeo mandei uma mensagem para a vice prefeita desejando a cura da filha dela.” A vereadora disse também que vai começa fazer campanha para doação de sangue. “Eu peço perdão se causei algum problema.”