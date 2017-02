Vila Cretti, Menck e Centro de Carapicuíba receberão Patrulha da Dengue

No próximo sábado, 18, a Patrulha da Dengue visita os bairros da Vila Cretti, Vila Menck e Centro. Essa é a quarta edição do programa, com um mutirão de voluntários. Depois de inaugurar no Ariston, o Patrulha da Dengue esteve nos bairros do Jandaia, Santa Tereza, Santa Brígida e Novo Horizonte. Sábado passado, o mutirão esteve na região da Cohab. Além da equipe de visitação técnica, há grupos de panfletagem orientando moradores e comerciantes, enquanto os caminhões retiram o entulho das ruas locais.

O programa Patrulha da Dengue é desenvolvido pela secretaria de Saúde e Medicina Preventiva, da prefeitura de Carapicuíba, e conta com voluntários de todas as secretarias.