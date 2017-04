Vila São José terá Leilão Beneficente para obras da igreja

O Leilão Beneficente da Paróquia São José foi criado pelo o Padre Marcos Antonio Funchal junto com os paroquianos de origem nordestina. “Em suas terras natais, os paroquianos diziam que era comum fazer eventos como este no dia do santo Padroeiro”. O padre está na comunidade da Paróquia há 13 anos.

São esperadas cerca de 400 pessoas no dia do evento. “Na última edição do leilão, um chapéu nordestino foi leiloado três vezes, as pessoas ganhavam e para ajudar, eles colocavam em leilão de novo, este é o espírito do leilão”.

O evento tem como objetivo angariar fundos para a continuação e acabamento das obras da Igreja da Vila São José. “É importante também pois é um momento de unir a comunidade.”

O Padre Marcos diz que as outras duas edições foram um sucesso e atingiu os objetivos. “Acredito que na edição deste ano também vamos atingir o objetivo. Queremos finalizar a obra da igreja que fica na Rua Francisco Haro Alaminos, 80.”

Para realização da festa o padre conta com a participação da comunidade e com empresários do Ceagesp. “Entre os itens leiloados estão frangos e carnes assadas, bolos, tortas, sobremesas, entre outras coisas.”

Serviços

3º Leilão beneficente

Paróquia São josé

Data 6/5/2017

Horário: 20 horas

Local: Clube da PM

Avenida Luiz Rink, 657 – Osasco