É comum ouvir-se críticas acerca da falta de planejamento no desenvolvimento de nossas cidades, ou seja, sem a elaboração de estudos, planos e projetos, bem como a organização e estruturação de sua execução para atender ao fim desejado. E elas são legítimas. É fato também que muitos tratam da matéria de forma simplista, sem considerar a sua dimensão e complexidade. O território é área de atuação de uma diversidade de atores, cada qual com seu interesse específico que, nem sempre, coincide com o da coletividade. Daí os conflitos que precisam ser obrigatoriamente geridos, normalmente por atores políticos. E entenda, por atores políticos não me refiro apenas a autoridades com mandatos chancelados pela população, mas todos aqueles que podem interferir no debate de tema relevante para um grupo, comunidade, bairro, região ou a cidade toda. É evidente que o rigor da cobrança é muito maior sobre as autoridades, afinal, foram eleitas para isso. Mas mesmo estas têm seus limites e um deles é popularmente conhecido pela expressão “cobertor curto”, ou seja, escassez de recursos. Cobre-se a cabeça, os pés ficam de fora. Governar também é a arte de fazer escolhas. E sempre haverá insatisfeitos. A pressão social também é elemento fundamental e presente no gerenciamento de conflitos em um território; ela pode tanto intimidar um governo, como ajudá-lo. Depende do ponto de vista e dos objetivos. É comum que uma medida planejada pela prefeitura encontre obstáculos junto a setores específicos, apesar de sua implantação interessar à maioria. E se não houver mobilização em torno do tema para fortalecer a ação administrativa, é possível que ela não saia do papel. Veja, por exemplo, o caso de uma via pública com trânsito saturado que provoca atrasos, prejuízos e gera estresse entre os usuários. Ônibus disputam espaço com carros enquanto, pasmem, as faixas da direita estão reservadas para estacionamento. Típica situação de espaço público a serviço de particulares. Realidade que, embora interesse normalmente a proprietários e responsáveis por pontos comerciais nestes endereços, não beneficia a maioria. Ao tentar mudar um quadro como esse, uma administração se depara com a pressão dos comerciantes, setor muitas vezes organizado. Em casos assim, um forte clamor por mudanças funciona como vitamina para o governo enfrentar o conflito em favor da maioria.