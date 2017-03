Vivian Galvão, amor pela fotografia

Moradora de Osasco, vivian tem uma sensibilidade aguçada para a fotografia poética

Uma das mais jovens e importantes fotógrafas da cidade, Vivian Galvão acredita ser mais uma pessoa no mundo, lutando para não enlouquecer e que tenta realizar seus sonhos para ser plenamente feliz. “Eu sou mãe, fotógrafa e um pouco maluca”.

Na verdade, ela é sensível, gosta de poesia e tem uma grande paixão em sua vida além do filho e do marido, que é a fotografia.

Vivian que já cursou Rádio e TV, fez faculdade de Fotografia e de Letras, mas não concluiu, acabou por finalizar o curso Técnico em Fotografia pelo Instituto Internacional de Fotografia. A fotógrafa fez ainda os cursos de Pinhole pelo Senac e o curso de Nú Artístico com o fotográfo Alberto Prado.

Vivian Galvão conta que sua infância foi dividida em duas etapas: uma parte incrível e outra horrível, mas essa segunda foi superada, graças a grande força de sua mãe e de sua avó.

Foi na infância que ela percebeu o gosto pela fotografia. “Percebi que a fotografia me encantava aos sete anos, quando precisava fazer um trabalho escolar, falando sobre uma cidade. Escolhi Peruíbe, cidade que sempre ia aos finais de semana, feriados e férias. Minha mãe me disse que era impossível fotografar o sol e eu consegui com uma analógica antiga. Quando o filme foi revelado, valeu toda a cegueira que tive nos minutos seguintes que fiquei focando o sol. Durante a viagem adorei ficar testando ângulos diferentes dos pontos turísticos, mesmo minha mãe dizendo que aquela foto não ficaria boa! Gastei quatro rolos de 36, na ocasião, e virou paixão. Por muitos anos a analógica velha e as primeiras digitais (de péssima qualidade) era tudo o que eu tinha. A primeira DSLR veio em 2010. A câmera era do Alessandro [ Marido de Vivian ] e ele não deixou eu usar no modo automático. O que foi ótimo! Aprendi muito e comecei a fotografar a vida, me apaixonei definitivamente.”

Para Galvão, a fotografia é poder eternizar com imagens o que a memória pode um dia não lembrar. “É permitir que um dia, uma sensação, um sentimento seja revivido. É expressar quando as palavras não são suficientes”.

Das experiências mais marcantes que a jovem já teve com a fotografia, ela relembra duas. A primeira foi quando ela fotografou um policial recebendo propina. “Logo em sequência ele me enquadrou e me fez apagar a foto”. Já o outro momento foi fotografar o casamento de sua melhor amiga, a quem considera irmã de coração. “Eu chorei a cerimônia inteira e as fotos ficaram muito sensíveis. Até hoje me emociono quando revejo algumas fotos”.

Uma foto inesquecível de Vivian foi uma que ela fez de sua bisavó, usando uma câmera pinhole [fotografia feito em lata com uma técnica especial]. Essa foto foi exposta em São Paulo, no Conjunto Nacional no ano de 2008. “É inesquecível não pela quantidade de pessoas que a viram ou pela exposição, mas por ser a única vez que eu consegui tirar uma foto dela [bisavó]. O rosto não aparece, mas consegui captar na imagem, através da luz, toda uma essência que era toda dela, tons azulados com a cor que ela mais gostava, o avental amarrado, ela de costas brava, xingando ‘caspita’, o guardanapo na janela e o vento entrando, porque ela gostava do vento no cabelo e odiava o calor”.

Vivian Galvão afirma que gosta de todos os tipos de fotografia, arte que ama e fotografa de tudo um pouco, de bebês a casas de show. “Mas o meu maior fluxo é com a fotografia infantil. Gosto muito de fotojornalismo, mas ultimamente tenho muito medo de sair na rua”.

Na última quarta-feira, 8, comemorou-se o dia internacional da mulher e a fotógrafa contou como ela enxerga a mulher no mundo da fotografia. “A mulher é muito forte no mundo da fotografia, principalmente na fotografia infantil e de família, mas temos muitas fotojornalistas incríveis que são desconhecidas. Assim como tem mulheres que fazem um trabalho incrível de nu artístico e que precisam lutar contra todos os preconceitos para terem seus trabalhos publicados”.

A jovem e competente fotógrafa deixou um recado especial para todas as mulheres em especial para aquelas que desejam se tornar profissional. “Deixe a sua voz gritar através da fotografia e não tenha medo de ousar”.

Para quem deseja conhecer um pouco mais do trabalho da fotógrafa pode acessar o site www.viviangalvao.46graus.com, ou fazer contato por email viviangalvao@outlook.com ou visitar a página do Facebook da fotógrafa www.facebook.com/studioVivianGalvao